Ветрено с порывами: ярославцев экстренно предупредили спасатели

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-09T07:44:01+03:00

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Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение. Вторник, 9 апреля, обещает быть чересчур ветреным.

- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» до 18 часов 09 апреля 2019 на территории Ярославской области ожидаются в отдельных районах порывы до 15 м/с, - гласит предупреждение.

Эти порывы могут наделать дел в области. Стоит, например, подготовиться к возможному обрыву проводов и внезапному падению деревьев (полностью или частями), рекламных щитов или даже отрыву плохо закрепленных крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU