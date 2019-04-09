Ветрено с порывами: ярославцев экстренно предупредили спасатели
Ветер может достигнуть скорости 15 метров в секунду
Ветер обещают сильныйФото: Евгения ГУСЕВА
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Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение. Вторник, 9 апреля, обещает быть чересчур ветреным.
- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» до 18 часов 09 апреля 2019 на территории Ярославской области ожидаются в отдельных районах порывы до 15 м/с, - гласит предупреждение.
Эти порывы могут наделать дел в области. Стоит, например, подготовиться к возможному обрыву проводов и внезапному падению деревьев (полностью или частями), рекламных щитов или даже отрыву плохо закрепленных крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU