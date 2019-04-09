Речной вокзал в Ярославле все-таки остался памятником архитектуры

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-09T08:18:01+03:00

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В Ярославле арбитражный суд оставил за речным вокзалом статус объекта культурного наследия. Речной вокзал включили в список в октбябре 2018 года. Нынешний владелец здания был недоволен, что все работы ему теперь придется согласовывать с областным департаментом. Поэтому он подал иск в суд. И проиграл.

– Оно интересно и с точки зрения архитектуры – как образец стиля периода советского неоконструктивизма, и с точки зрения градостроительства – как объект, формирующий панораму исторического центра Ярославля, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и композиционную структуру Волжской набережной, – уверен Юрий Аврутов, эксперт, аттестованный Министерством культуры.

Значимость вокзала для города и горожан всегда признавали сами ярославцы, он был одним из символов города несколько десятилетий. Но нельзя забывать, что здание уже давно не ново. И его реставрация обойдется дороже, чем перестройка.

ИСТОЧНИК KP.RU