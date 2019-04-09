Коммунист, что ли? Ярославец экспроприировал цепочку и крестик из красного золота
Быстро бегающего вора поймали в Ярославле. Мужчина ограбил ювелирный магазин в Ленинском районе. Пару месяцев назад 33-летний ярославец пришел в магазин, притворившись, что хочет что-то купить.
- Обвиняемый под предлогом покупки попросил у продавца посмотреть цепочку красного золота стоимостью более 30.000 рублей и крест красного золота стоимостью более 5.000 рублей, - рассказали в ярославской прокуратуре.
Взяв в руки ценности, мужчина не захотел их отдавать. Поэтому просто сбежал, прихватив их с собой. Но от правосудия ему сбежать не удалось. Полиция поймала его менее, чем за сутки. Но украшений при нем уже не было. Недавно его дело передали в суд. Там разберут его дело на детали и выяснят, как сильно вора стоит наказать.
ИСТОЧНИК KP.RU