Коммунист, что ли? Ярославец экспроприировал цепочку и крестик из красного золота

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-09T07:16:44+03:00

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Быстро бегающего вора поймали в Ярославле. Мужчина ограбил ювелирный магазин в Ленинском районе. Пару месяцев назад 33-летний ярославец пришел в магазин, притворившись, что хочет что-то купить.

- Обвиняемый под предлогом покупки попросил у продавца посмотреть цепочку красного золота стоимостью более 30.000 рублей и крест красного золота стоимостью более 5.000 рублей, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Взяв в руки ценности, мужчина не захотел их отдавать. Поэтому просто сбежал, прихватив их с собой. Но от правосудия ему сбежать не удалось. Полиция поймала его менее, чем за сутки. Но украшений при нем уже не было. Недавно его дело передали в суд. Там разберут его дело на детали и выяснят, как сильно вора стоит наказать.

ИСТОЧНИК KP.RU