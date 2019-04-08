Преступная тенденция: в Ярославле пенсионерку сбили на "зебре"
В Ярославле немолодая женщина со штрафной историей сбила пенсионерку. Это произошло еще полтора года назад, но расследование и подготовка документов для суда несколько затянулись. Итак, в октябре 2017 года ярославна по невнимательности сбила женщину на темной мокрой дороге.
- Не судимая, удовлетворительно характеризующаяся 53-летняя жительница г. Ярославля, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения при управлении транспортным средством, - описали водительницу в прокуратуре.
Пенсионерка в тот ужасный момент просто переходила дорогу по "зебре". Машина явно сильно ударила женщину: медики, которые увезли пострадавшую в больницу, рассказали о травмах головы, груди, ноги и сломанном ребре. И теперь невнимательной женщине, которая была за рулем, грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU