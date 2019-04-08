2019-04-08T19:38:15+03:00
Звезды

Театральные деятели в Москве не поддержали поглощение Волковского театра

Встречу на более высоком уровне провели в столице
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Встречу на более высоком уровне провели в МосквеВстречу на более высоком уровне провели в МосквеФото: Правительство Ярославской области
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Судьбу Волковского театра обсудили в Союзе театральных деятелей в Москве. В понедельник, 8 апреля, там собрались работники двух театров, которые находятся в центре внимания, столичные актеры и режиссеры, чиновники Минкульта, Госдумы и просто разбирающиеся в театре люди.

– Мне кажется, что объединение – это ошибка. И даже не объединение, а присоединение: имущество Волковского театра в полном объеме передается Александринскому, что по сути – ликвидация театра, – задал тон встречи Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей.

Ярославские чиновники согласились с известным актером. А художественные руководители Александринки и Волковского попытались оправдать слияние их театров интересами этих же театров. На это им возразили люди, сталкивавшиеся с объединением театров раньше. Их помыл был прост - ничего хорошего из этого не получится.

Напомним, похожая встреча проходила и в Ярославле. И здесь она вызвала более жаркие дискуссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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