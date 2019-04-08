Бывшего директора ярославского Волковского освободили из-под домашнего ареста

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-08T19:31:47+03:00

Юрий Итин имеет множество наград и почетных знаков, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мосгорсуд отпустил его под подписку о невыезде

Изменить размер текста: A A

Юрия Итина, являющегося фигурантом уголовного дела «Седьмой студии» о растрате бюджетных средств, сегодня, 8 апреля, Мещанский районный суд Москвы освободил из-под домашнего ареста вместе с режиссером Кириллом Серебрянниковым и бывшей сотрудницей Министерства культуры РФ Софьей Апфельбаум.

Все трое находились под домашним арестом более полутора лет. Последний раз домашний арест им был продлен до 4 июля 2019 года.

Юрий Итин занимал должность директора и продюсера Волковского театра с 2011 года. В мае 2017 года он был задержан сотрудниками следственного комитета по подозрению в финансовых злоупотреблениях в период, когда он был генеральным директором автономной некоммерческой организации «Седьмая студия».

Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева, Софья Апфельбаум и Екатерина Воронова обвиняются в хищении 133 миллионов рублей из 214 миллионов бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в России. Юрий Итин был тогда генеральным директором «Седьмой студии».

Следствие арестовало имущество обвиняемых: автомобили, ювелирные украшения, деньги и другое имущество. В настоящее время следствие завершено. Обвиняемые знакомятся с материалами дела, объем которого превышает 250 томов.

Бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский уже находится под подпиской о невыезде, а обвиняемая Екатерина Воронова объявлена в международный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU