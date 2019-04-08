2019-04-08T19:31:47+03:00
Общество

Бывшего директора ярославского Волковского освободили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил его под подписку о невыезде
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Юрий Итин имеет множество наград и почетных знаков, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».Юрий Итин имеет множество наград и почетных знаков, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Юрия Итина, являющегося фигурантом уголовного дела «Седьмой студии» о растрате бюджетных средств, сегодня, 8 апреля, Мещанский районный суд Москвы освободил из-под домашнего ареста вместе с режиссером Кириллом Серебрянниковым и бывшей сотрудницей Министерства культуры РФ Софьей Апфельбаум.

Все трое находились под домашним арестом более полутора лет. Последний раз домашний арест им был продлен до 4 июля 2019 года.

Юрий Итин занимал должность директора и продюсера Волковского театра с 2011 года. В мае 2017 года он был задержан сотрудниками следственного комитета по подозрению в финансовых злоупотреблениях в период, когда он был генеральным директором автономной некоммерческой организации «Седьмая студия».

Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева, Софья Апфельбаум и Екатерина Воронова обвиняются в хищении 133 миллионов рублей из 214 миллионов бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в России. Юрий Итин был тогда генеральным директором «Седьмой студии».

Следствие арестовало имущество обвиняемых: автомобили, ювелирные украшения, деньги и другое имущество. В настоящее время следствие завершено. Обвиняемые знакомятся с материалами дела, объем которого превышает 250 томов.

Бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский уже находится под подпиской о невыезде, а обвиняемая Екатерина Воронова объявлена в международный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Театральные деятели в Москве не поддержали поглощение Волковского театра
За угрозы убить и кухонный нож два ярославца пойдут под суд
Россияне с детьми приедут в Ярославль на майские праздники
Родные осужденных приехали в ярославский СИЗО на день открытых дверей
В Рыбинске женщина под угрозой ножа отдала рецидивисту кредитку и телефон
Большая стройка: какие дворы и парки реконструируют этим летом в Ярославле
В Рыбинске липовые работники банка украли у пенсионера 40 тысяч рублей
Лилия Корнакова уходит из мэрии Ярославля
Платить за содержание будут жители: градоначальник Волков требует, чтобы все мусорные площадки перенесли к жилым домам
Доворовался: ярославец совершил несколько мелких краж, и теперь отправится за решетку почти на два года
В Ярославле и Тутаеве местные жители собрали пол тонны макулатуры
В Костромской области пропали двое школьников: ярославцы подключаются к поиску
Как в Ярославле будут отмечать 74-ю годовщину Великой Победы
В Ярославской области преступник похитил электрооборудование больше, чем на 100 тысяч рублей
В Ярославской области грабитель-рецидивист украл из пяти дачных домов проводку и другие вещи
В исправительной колонии Ярославской область нашли труп заключенного
В Ярославле стопки квитанций по ЖКХ выбросили на берегу реки
В Ярославской области полицейские задержали мужчину с 1,4 кг героина
Где и кем рыбинские школьники смогут поработать в летние каникулы?