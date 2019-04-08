За угрозы убить и кухонный нож два ярославца пойдут под суд

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-08T18:54:42+03:00

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Сразу два похожих дела направили ярославские прокуроры отправили в суд. Кухонный нож и страшные угрозы объединили эти случаи. В первом мужчина разозлился, что его бывшая жена не хочет возвращаться к нему. Очень разозлился. Настолько, что приставил к ее шее кухонный нож.

- Я тебя сейчас зарежу и об этом никто не узнает, живой ты из квартиры не выйдешь! - пообещал мужчина.

К счастью для обоих, мужчина свою угрозу не выполнил. Как и 24-летняя ярославна, которая работала в больнице. Девушка поссорилась с коллегой и, видимо, когда закончились нормальные аргументы, взяла нож и стала им размахивать перед оппоненткой. При этом тоже угрожая зарезать женщину.

Оба преступника признали свою вину и теперь будут ждать решения суда. По их статье они могут как отделаться обязательными работами, так и сесть в тюрьму.

Напомним, недавно тем же способом мужчина украл у ярославны телефон и банковскую карту.

ИСТОЧНИК KP.RU