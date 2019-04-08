Россияне с детьми приедут в Ярославль на майские праздники

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-08T18:02:51+03:00

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Ярославль вошел в пятерку самых популярных городов для семейной поездки на майские праздники. Столица "Золотого кольца" привлекла любителей коротких вылазок с детьми. В Ярославле семьи собираются провести в среднем два дня.

- Рейтинг подготовлен по данным броней гостиниц и квартир для проживания с детьми c 1 по 12 мая 2019 года. В рейтинг не включены курорты, - рассказали составители рейтинга на сайте Tvil.ru.

По словам экспертов, ночь в ярославских гостиницах для семьи стоит примерно 2,8 тысяч рублей. Дешевле переночевать можно только в Севастополе. Кроме него, в рейтинг попали столицы - Москва и Санкт-Петербург - и Казань.

А программа на День Победы в Ярославле будет традиционной, но насыщенной.

ИСТОЧНИК KP.RU