2019-04-08T16:45:05+03:00
Общество

Родные осужденных приехали в ярославский СИЗО на день открытых дверей

Они посмотрели бытовые условия, столовую и попили чай с пирогом
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сама встреча с мужьями и сыновьями прошла в помещении отряда/ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиСама встреча с мужьями и сыновьями прошла в помещении отряда/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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В следственном изоляторе №1 осужденные встретились со своими близкими. 17 родственников приехали в СИЗО на день открытых дверей. Им показали места, где живут родные, столовую, пищеблок и православный храм.

Гости задавали вопросы сотрудникам изолятора. Чаще всего близкие интересовались условно-досрочным освобождением и каким способом осужденным оказывается медицинская помощь.

Сама встреча с мужьями и сыновьями прошла в помещении отряда. Они показали театрализованную постановку, а потом обняли своих близких и попили чай с выпечкой, которую приготовили повара СИЗО

ИСТОЧНИК KP.RU

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