Родные осужденных приехали в ярославский СИЗО на день открытых дверей
Они посмотрели бытовые условия, столовую и попили чай с пирогом
Сама встреча с мужьями и сыновьями прошла в помещении отряда/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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В следственном изоляторе №1 осужденные встретились со своими близкими. 17 родственников приехали в СИЗО на день открытых дверей. Им показали места, где живут родные, столовую, пищеблок и православный храм.
Гости задавали вопросы сотрудникам изолятора. Чаще всего близкие интересовались условно-досрочным освобождением и каким способом осужденным оказывается медицинская помощь.
Сама встреча с мужьями и сыновьями прошла в помещении отряда. Они показали театрализованную постановку, а потом обняли своих близких и попили чай с выпечкой, которую приготовили повара СИЗО
ИСТОЧНИК KP.RU