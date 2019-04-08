В Рыбинске женщина под угрозой ножа отдала рецидивисту кредитку и телефон

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-08T16:39:51+03:00

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В полицию Рыбинска обратилась женщина, которую ограбили под угрозой убийства. У потерпевшей украли мобильный телефон и банковскую карту. Установлено, что женщина сама привела в дом 36-летнего преступника, с которым познакомилась в магазине.

- В ходе совместного распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, после чего подозреваемый, под угрозой ножа, завладел личными вещами хозяйки квартиры и скрылся, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полицейские нашли преступника, им оказался ранее судимый местный житель. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU