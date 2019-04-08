Большая стройка: какие дворы и парки реконструируют этим летом в Ярославле

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-08T16:08:48+03:00

В «Юбилейном» сделают новую входную группу, переделают освещение и асфальт, а еще поменяют уличную мебель Фото: Мэрия Ярославля

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В этом году в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» будут благоустроены и реконструированы дворы Ярославля. Во Фрунзенском районе планируют сделать пять дворовых территорий, в Ленинском, Дзержинском и Красноперекопском районах – по три, в Заволжском районе – два двора, а в Кировском – четыре. Везде планируется замена асфальта и бордюров, будут расстелены газоны. Также запланирована установка спортивных комплексов. Они будут сделаны за счет дополнительного финансирования.

В «Юбилейном» – одном из крупных парков города сделают новую входную группу, переделают освещение и асфальт, а еще поменяют уличную мебель.

— Летом вход в Юбилейный парк теряется из-за обилия зелени вокруг. Мы планируем сделать входную группу арт-объектом, ярким и привлекательным для молодёжи, — поделился проектом Артём Цымбалов.

Еще он представил мэру проект сцены для парка, но Владимир Волков удивился и не одобрил задумку архитектора. Мэр считает, что этот объект не заложен в финансирование и дорого обойдется городу.

Вот адреса дворовых территорий, где в рамках программы «Решаем вместе!» в 2019 году будет благоустроено пространство:

ул. Б. Октябрьская, д.84/5, 86

ул. Свободы, д.74, 76

пр. Октября, д.3

пр. Ленина, д.59

ул. Чкалова, д.72, ул. Юности, д.3, 5

р. Ленина, д.18/50

ул. Бабича, д.17, 17 к.2, 17 к.4

пр. Дзержинского, д.37, 47, 49, 51

пр. Дзержинского, д.36, 36-А, ул. Труфанова, д.7

проезд Доброхотова, д.10, к. 2

ул. Кавказская, д.31, 33, ул. Клубная, д.44, 46

ул. Федоровская, д.76-Б, 76-В

ул. Маланова, д.6, 8

ул. Павлова, д.35

ул. Попова, д.14, ул. М. Техническая, д.9

ул. Пирогова, д.29, 31

пр. Фрунзе, д.65

пр. Московский, д.55-А, ул. Ямская, д.78

ул. Суздальская, д.180, корп. 2, 182, 184

ИСТОЧНИК KP.RU