2019-04-08T16:03:27+03:00
Происшествия

В Рыбинске липовые работники банка украли у пенсионера 40 тысяч рублей

Мошенники обманом убедили мужчину сказать им конфиденциальные данные
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратился 62-летний местный житель, у которого с банковской карты украли крупную сумму денег. Мужчина рассказал, что ему позвонила женщина, которая представилась работником банка. Мошенница сообщила потерпевшему о том, что банк собирается начислить на его карту бонусные семь тысяч рублей.

- Женщина убедила заявителя передать им конфиденциальную информацию по его банковским картам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате чего со счетов мужчины были списаны 40 с половиной тысяч рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся расследование. В полиции напоминают: чтоб не стать жертвой мошенников никому не сообщайте свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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