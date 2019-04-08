Лилия Корнакова уходит из мэрии Ярославля

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-08T15:04:17+03:00

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Руководитель аппарата мэрии Ярославля Лилия Корнакова покидает свой пост.

- Она написала заявление об уходе по собственному желанию. Последний рабочий день у нее будет 15 апреля, - подтвердили информацию в пресс-службе городской администрации.

Не исключено, что Корнакова может перейти на работу к бывшему главе Ярославля Владимиру Слепцову – в подмосковный Солнечногорск. Кто займет ее место, пока не известно.

Напомним, в последнее время из мэрии Ярославля происходит отток специалистов. В основном уходят те, кто работал при прежнем градоначальнике Владимире Слепцове. Новый мэр Владимир Волков говорит, что сам никого не выгоняет, просто люди самостоятельно принимают такие решения.

ИСТОЧНИК KP.RU