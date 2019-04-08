Доворовался: ярославец совершил несколько мелких краж, и теперь отправится за решетку почти на два года
По совокупности преступлений парень получил 1 год и 8 месяцев несвободы в колонии строгого режима
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24-летний ярославец с сентября 2018 года по январь 2019 года натворил много дел. Он совершил две кражи, грабеж, два мелких хищения имущества и одно покушение на это преступление. Кроме этого, молодой человек в этот период был на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Он прекрасно знал о своем положении, однако продолжал воровать в магазинах. Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Парень полностью признал свою вину.
Суд назначил грабителю наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU