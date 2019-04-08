В Ярославле и Тутаеве местные жители собрали пол тонны макулатуры
В рамках акции #СохранимЛес жители Ярославля и Тутаева собрали 520 килограммов макулатуры. Провести акцию помогли Российский союз сельской молодёжи, управление по молодежной политике мэрии города Ярославля, подростковый клуб «Ровесник», Ярославский колледж культуры, проект "Экодвор Тутаев" и движение "Мусора.Больше.Нет".
Наш лес – это ценнейший природный ресурс. Если люди будут бездумно его потреблять, то следующим поколениям не хватит чистого воздуха и воды. Координатор команды "Молодёжка ОНФ" в Ярославской области Дмитрий Уторов считает, что собранного картона и бумаги достаточно, чтобы сохранить более десяти вековых деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU