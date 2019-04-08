2019-04-08T13:42:21+03:00
Общество

В Ярославле и Тутаеве местные жители собрали пол тонны макулатуры

Картон и бумагу отправят на переработку
Екатерина РЯБЦЕВА
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Если люди будут бездумно использовать лесной ресурс, то следующим поколениям не хватит чистого воздуха и водыЕсли люди будут бездумно использовать лесной ресурс, то следующим поколениям не хватит чистого воздуха и водыФото: Мэрия Ярославля
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В рамках акции #СохранимЛес жители Ярославля и Тутаева собрали 520 килограммов макулатуры. Провести акцию помогли Российский союз сельской молодёжи, управление по молодежной политике мэрии города Ярославля, подростковый клуб «Ровесник», Ярославский колледж культуры, проект "Экодвор Тутаев" и движение "Мусора.Больше.Нет".

Наш лес – это ценнейший природный ресурс. Если люди будут бездумно его потреблять, то следующим поколениям не хватит чистого воздуха и воды. Координатор команды "Молодёжка ОНФ" в Ярославской области Дмитрий Уторов считает, что собранного картона и бумаги достаточно, чтобы сохранить более десяти вековых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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