В Ярославле и Тутаеве местные жители собрали пол тонны макулатуры

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-08T13:42:21+03:00

Если люди будут бездумно использовать лесной ресурс, то следующим поколениям не хватит чистого воздуха и воды Фото: Мэрия Ярославля

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В рамках акции #СохранимЛес жители Ярославля и Тутаева собрали 520 килограммов макулатуры. Провести акцию помогли Российский союз сельской молодёжи, управление по молодежной политике мэрии города Ярославля, подростковый клуб «Ровесник», Ярославский колледж культуры, проект "Экодвор Тутаев" и движение "Мусора.Больше.Нет".

Наш лес – это ценнейший природный ресурс. Если люди будут бездумно его потреблять, то следующим поколениям не хватит чистого воздуха и воды. Координатор команды "Молодёжка ОНФ" в Ярославской области Дмитрий Уторов считает, что собранного картона и бумаги достаточно, чтобы сохранить более десяти вековых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU