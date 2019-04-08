В Костромской области пропали двое школьников: ярославцы подключаются к поиску

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-08T13:20:49+03:00

Кирилл и Арсений вышли из дома 6 апреля и не вернулись

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6 апреля в Мантуровском районе Костромской области в поселке Лесобаза пропали два школьника. 8-летниий Арсений Соколов и 7-летний Кирилл Селезнев вышли из дома и не вернулись.

Кирилл худощавого телосложения, рост 120 см, глаза карие. Был одет в синюю куртку с резинками и бело-синими полосками на талии и рукавах, в синюю вязаную шапку, темно-синие штаны и серые сапоги.

Арсений тоже худой, рост 130 см, русые волосы, глаза голубые, над правой бровью родимое пятно. Был одет в зеленую куртку, синие сапоги и черную вязаную шапку.

8 апреля в 20:00 часов планируется выезд волонтеров из Ярославля в Кострому. Если вы можете поучаствовать в поиске детей, приходите на парковку к ТЦ «Шоколад» по адресу: Московский проспект, 108. Звоните на горячую линию отряда «Центр-Спас»: 8-800-30-19-112. Также вы можете написать в сообщения группы https://m.vk.com/centrspas76?from=groups, указать имя и фамилию, телефон для связи; если у вас есть машина, укажите количество свободных мест и на какое время вы можете выехать.

Если вы что-то знаете о местонахождении ребят, пишите в группу «Поисковый отряд "Лиза Алерт" Мантуровский район» https://vk.com/la_manturovo или звоните по телефонам: 8 800 700 54 52, 89108039750 – Юлия.

ИСТОЧНИК KP.RU