Как в Ярославле будут отмечать 74-ю годовщину Великой Победы
Ярославль отметит 74-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В школах пройдут тематические классные часы, встречи с ветеранами, а также спортивные мероприятия.
Первая патриотическая акция стартует уже 15 апреля. Она называется «Сирийский перелом». В 9:20 на Московский вокзал в Ярославле прибудет эшелон с трофейной боевой техников. Посмотреть на уникальный поезд-музей придут ветераны ВОВ.
С 5 по 9 мая на Первомайском бульваре будет организована просветительская площадка «Весна 45-го года». Также власти города проведут традиционную «Георгиевскую ленточку». Символ Победы раздадут на центральных улицах Ярославля. Всего для акции сделали 13 тысяч ленточек.
Ветераны получат именные поздравления и единовременную выплату – 5 тысяч рублей.
На 9 мая запланирована праздничная программа. Она начнется с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню. Далее пройдет почетный караул.
В 12 часов стартует, ставший уже традиционным, «Бессмертный полк». Колонна пройдет 1,5 километра и завершится у Вечного огня.
ИСТОЧНИК KP.RU