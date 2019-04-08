Как в Ярославле будут отмечать 74-ю годовщину Великой Победы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-08T12:37:55+03:00

Ветераны получат именные поздравления и единовременную выплату – 5 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Какие масштабные патриотические акции запланированы на апрель и май

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Ярославль отметит 74-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В школах пройдут тематические классные часы, встречи с ветеранами, а также спортивные мероприятия.

Первая патриотическая акция стартует уже 15 апреля. Она называется «Сирийский перелом». В 9:20 на Московский вокзал в Ярославле прибудет эшелон с трофейной боевой техников. Посмотреть на уникальный поезд-музей придут ветераны ВОВ.

С 5 по 9 мая на Первомайском бульваре будет организована просветительская площадка «Весна 45-го года». Также власти города проведут традиционную «Георгиевскую ленточку». Символ Победы раздадут на центральных улицах Ярославля. Всего для акции сделали 13 тысяч ленточек.

Ветераны получат именные поздравления и единовременную выплату – 5 тысяч рублей.

На 9 мая запланирована праздничная программа. Она начнется с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню. Далее пройдет почетный караул.

В 12 часов стартует, ставший уже традиционным, «Бессмертный полк». Колонна пройдет 1,5 километра и завершится у Вечного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU