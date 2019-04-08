В Ярославской области преступник похитил электрооборудование больше, чем на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-08T12:08:35+03:00

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В Тутаевском районе мужчина украл коммутаторов на 100 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемого. 32-летний местный житель хранил у себя 10 похищенных устройств. Еще выяснилось, что он причастен к пяти аналогичным преступлениям. Идет расследование. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают ярославцам: если вы стали свидетелем преступления, срочно сообщите по телефонам 02 и 102. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти и задержать преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU