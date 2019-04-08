2019-04-08T11:39:31+03:00
Происшествия

В Ярославской области грабитель-рецидивист украл из пяти дачных домов проводку и другие вещи

Полицейские поймала мужчину, и пытаются выяснить, причастен ли он к другим преступлениям
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ростовском районе 33-летний мужчина ограбил пять дачных домов. Он украл электропроводку и другое имущество. Подозреваемый уже был судим ранее.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Часть украденного удалось вернуть хозяевам дач. Идет расследование. Полицейские хотят понять, причастен ли дачный грабитель к другим преступлениям.

Сотрудники полиции просят дачников ставить крепкие двери с замками, устанавливать окна на решетки, не хранить на загородных территориях ценные вещи, чаще ездить на участки, а в случае потери ключей сменить замки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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