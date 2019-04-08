В исправительной колонии Ярославской область нашли труп заключенного

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-08T11:21:13+03:00

По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством

Изменить размер текста: A A

В исправительной колонии №3 города Углича Ярославской область нашли труп 40-летнего заключенного. Происшествие случилось 6 апреля.

- Около 6 часов 50 минут сотрудниками учреждения в палате медицинской части обнаружен осужденный, совершивший акт суицида. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено, - сообщили в пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.

В настоящее время в ведомстве проводят проверку по факту произошедшего. Свою доследственную проверку также начал и Следственный комитет России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU