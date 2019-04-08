2019-04-08T10:57:55+03:00
Происшествия

В Ярославской области полицейские задержали мужчину с 1,4 кг героина

Теперь наркодилер проведет в тюрьме от пятнадцати до двадцати лет
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина распространял запрещенное вещество/ФОТО: УМВД России по Ярославской областиМужчина распространял запрещенное вещество/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В Некрасовском районе в лесу полицейские задержали 30-летнего мужчину. У него с собой был пакет с наркотиками. Порошкообразное вещество изъяли у подозреваемого и отправили на экспертизу. Оказалось, что это был героин. Масса наркотика составила более 1 кг 400 граммов. Мужчина распространял запрещенное вещество. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Теперь местный наркодилер может отправиться за решетку на срок от пятнадцати до двадцати лет.

Если вы видели, что кто-то распространяет наркотики или употребляет их, сообщите в полицию анонимно по телефону 8 (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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