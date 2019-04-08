В Ярославской области полицейские задержали мужчину с 1,4 кг героина

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-08T10:57:55+03:00

Теперь наркодилер проведет в тюрьме от пятнадцати до двадцати лет

Изменить размер текста: A A

В Некрасовском районе в лесу полицейские задержали 30-летнего мужчину. У него с собой был пакет с наркотиками. Порошкообразное вещество изъяли у подозреваемого и отправили на экспертизу. Оказалось, что это был героин. Масса наркотика составила более 1 кг 400 граммов. Мужчина распространял запрещенное вещество. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Теперь местный наркодилер может отправиться за решетку на срок от пятнадцати до двадцати лет.

Если вы видели, что кто-то распространяет наркотики или употребляет их, сообщите в полицию анонимно по телефону 8 (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU