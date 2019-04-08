Где и кем рыбинские школьники смогут поработать в летние каникулы?

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-08T10:43:12+03:00

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Рыбинские школьники смогут поработать в летние каникулы. Для организации их трудоустройства в 2019 году из областного бюджета выделены финансовые средства.

Всего устроиться на подработку смогут 180 детей от 14 до 17 лет. Они смогут занять себя деятельностью в один из летних месяцев. Работать подростки будут неполный рабочий день.

Места для трудоустройства предоставят муниципальные учреждения Рыбинска. Например, школьник может стать курьером или рабочим-озеленителем, и получить за это от 14 до 17 лет. Зарплата составит около 7 тысяч рублей.

– Приоритет отдается детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ольга Слатимова.

Прием заявок начнется 8 апреля в молодежном центре «Максимум», расположенном по адресу: ул. Бабушкина, 17, каб.1, телефон для справок (4855) 55- 03-35.

ИСТОЧНИК KP.RU