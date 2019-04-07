2019-04-07T21:40:58+03:00
Общество

Академики РАН признали, что Рыбинск – древний город

Ему не менее 950 лет
Роман РЫЖИКОВ
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Глава Рыбинска Денис Добряков отправил запрос в Российскую академию наук, чтобы узнать, сколько городу лет на самом деле. Мэр получил письмо с ответом, который поражает.

- Письмо, которое переворачивает представление о возрасте нашего города! – написал Добряков на своей личной странице в Вконтакте. - Долгое время совместно с правительством региона мы пытались доказать, что Рыбинск был основан не в 1777 году, а гораздо раньше – в 1071 году. Наконец, академики РАН признали этот факт и прислали документ, который подтверждает, что Рыбинск начинает свою историю с XI века. Теперь у нашего города появился шанс стать частью «Золотого кольца»!

В документе сказано, что Рыбинск является историческим преемником существовавших на территории современного города двух поселений: Усть-Шексны и Рыбной слободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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