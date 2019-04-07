Академики РАН признали, что Рыбинск – древний город
Глава Рыбинска Денис Добряков отправил запрос в Российскую академию наук, чтобы узнать, сколько городу лет на самом деле. Мэр получил письмо с ответом, который поражает.
- Письмо, которое переворачивает представление о возрасте нашего города! – написал Добряков на своей личной странице в Вконтакте. - Долгое время совместно с правительством региона мы пытались доказать, что Рыбинск был основан не в 1777 году, а гораздо раньше – в 1071 году. Наконец, академики РАН признали этот факт и прислали документ, который подтверждает, что Рыбинск начинает свою историю с XI века. Теперь у нашего города появился шанс стать частью «Золотого кольца»!
В документе сказано, что Рыбинск является историческим преемником существовавших на территории современного города двух поселений: Усть-Шексны и Рыбной слободы.
ИСТОЧНИК KP.RU