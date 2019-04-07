2019-04-07T20:01:02+03:00
Общество

Вот так «сортируют» мусор в Ярославле

Появилось видео, на котором контейнер для раздельного сбора мусора вываливают в общий мусоровоз
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: "Московский мусор в Ярославской области" / vk.comФото: "Московский мусор в Ярославской области" / vk.com
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Тема мусора, в том числе - раздельного сбора, для Ярославской области больная. И вот, в очередной раз кто-то «надавил на больную мозоль»: в группе «Московский мусор в Ярославской области» появилось видео, на котором видно, как обращаются с контейнерами для раздельного сбора мусора.

- Привет Хартии, привет департаменту охраны окружающей среды, привет Чайке. Сортируйте люди отходы, сортируйте. И за мусор платить не забывайте. – написали активисты под кадрами, на которых оранжевый контейнер переворачивают в кузов мусоровоза вместе с остальными отходами.

В группе написали, что по словам председателя ТСЖ, контейнер был переполнен не отсортированным мусором, и мужчина сам попросил поступить, сделав тем самым «Хартию» «заложниками ситуации».

Директор ярославского филиала мусорного оператора Василий Шубин сообщил, что после служебной проверке героев видео оштрафовали

- Сотрудники выполни просьбу, тем самым нарушив внутренний порядок вывоза отходов, обязательный для всех экипажей. Такие ситуации недопустимы. – прокомментировал начальник отдела контроля деятельности регионального оператора Василий Балашов.

Он также добавил, что вывоз таких контейнеров осуществляется по отдельному графику и специальными машинами.

Отметим, что оранжевые контейнеры – именно для раздельного сбора мусора. Пожалуйста, используйте их по назначению

Расскажите этим людям о том, что вы собираете мусор раздельно .Видео: "Московский мусор в Ярославской области" / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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