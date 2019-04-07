2019-04-07T14:32:58+03:00
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли пожилой мужчина и подросток

В Рыбинске и Ростове сбили пешеходов-нарушителей
Роман РЫЖИКОВ
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В субботу, 6 апреля, в Рыбинске молодой водитель сбил подростка. 22-летний парень на «Шевроле» наехал на 15-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось – мальчик скончался от полученных травм.

Через полчаса, около 22:00 в Ростовском районе случилось еще одно ДТП с участием пешехода. 68-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса «ГАЗа». Человек скончался на месте.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту обоих ДТП и напоминает водителям и пешеходам: невнимательность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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