«Шинник» не сумел сделать подарок «Михалычу» на день рождения

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-07T13:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Выездной матч в Хабаровске всегда представляет для нашей команды особые проблемы. Хотя бы дальним перелетом и глубокой сменой часового пояса. Правда, исторически «Шинник» весьма неплохо проводит там свои игры. Но на этот раз добавилось еще кое-что. Дело в том, что матч со СКА оказался накануне дня рождения наставника «Шинника» Александра Побегалова. Для любого тренера лучшим подарком от своих подопечных всегда является победа. Понятно, что нашему «Михалычу» тоже хотелось именно такой подарок получить в Хабаровске, но получилось то, что получилось. Ко всем футбольным проблемам для ярославцев добавилось еще искусственное поле хабаровского стадиона. Газон даже внешне вызывал смутные подозрения. А игра эти подозрения усилила. Мяч на таком покрытии приобретал какие-то ему одному известные качества. Если хозяева поля уже как-то к этому приноровились, то ярославцам для этого потребовался почти час игрового времени. Мяч у наших как бы застревал в этой траве. Хозяева просто старались максимально пользоваться верховыми передачами и минимумом обводки, предпочитая дальние удары. Вот один из таких дальних ударов и стал роковым для Дмитрия Яшина, который просто физически не был в состоянии достать мяч, когда защита на левом фланге обороны у угла штрафной не блокировала опасный удар. Мяч угодил в стойку и оказался в сетке. Все попытки ребят «Михалыча» спасти положение оказались безуспешными. С трудом удавалось нагнетать остроту у ворот СКА. Лишь во второй половине второго тайма ярославцы приноровились к газону и приступили к массированным атакам. На помощь Ишхану Гелояну и Сергею Самодину «Михалыч» подключил и Эльдара Низамутдинова, который на последних минутах имел шанс пробить по воротам из пределов штрафной, но подвела точность. Еще один коварный дальний удар получился несколько ранее у защитника Андрея Иванова и мяч угодил в перекладину, не пожелавшую сыграть за Ярославль. Хозяева отчаянно оборонялись и удержали счет, чем сильно попортили настроение Побегалову перед днем рождения. СКА (Хабаровск) – «Шинник» - 1:0(1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU