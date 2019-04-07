2019-04-07T11:29:23+03:00
Общество

В одну из многочисленных ям Ярославля поместились сразу пять человек

Чтобы сообразить на пятерых, пришлось отправиться на Тормозное шоссе
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Темур Абдуллаев, "Дороги Ярославля" / facebook.comФото: Темур Абдуллаев, "Дороги Ярославля" / facebook.com
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Еще одну огромную яму нашли и сфотографировали активисты «Дорог Ярославля». Пятеро взрослых мужчин с комфортом поместились в дорожный дефект на Тормозном шоссе. Снимок с новой достопримечательностью выложили в интернет.

- Лежа бы больше вошло! – шутят пользователи.

Подписчики группы активистов справедливо отмечают, что не перевелись еще ямы на земле ярославской, куда вошло бы еще больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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