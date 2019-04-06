Врачи обеспокоены возможным закрытием ортопедического отделения на Липовой горе в Ярославле

СЕГОДНЯ 20:36 2019-04-06T20:36:42+03:00

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Ярославские медики обеспокоены возможным закрытием ортопедического отделения больницы №2 на Липовой горе, которую хотят объединить с больницей №8. О ситуации на своей страничке в «Фейсбуке» рассказал депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

- Врачи обеспокоены тем, что их отделение попадает под «каток оптимизации» и исчезнет как таковое. А высокопрофессиональные врачи останутся без работы или же им будет предложено стать «санитарами или уборщицами». Надо сказать, что ортопедическое отделение данное больницы одно из немногих, которое оказывает специализированную помощь по программе ОМС. Загруженность коечного фонда выше 90%. Операции расписаны на месяцы вперед. И при такой загруженности отделение находит возможность зарабатывать деньги для медучреждения, проводя и платные операции. Что еще нужно-то? - вместе с медиками возмущается Мардалиев.

Депутат попросил считать свой пост официальным депутатским обращением в департамент здравоохранения. Между тем, в самом департаменте «Комсомольской правде - Ярославль» ответили, что отделение как работало, так и работает, процесс объединения больниц еще не закончен, соответственно, и говорить о реорганизации внутренней структуры пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU