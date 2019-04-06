На ярославском строительном 3D-принтере напечатают искусственные кораллы для Кореи

СЕГОДНЯ 20:16 2019-04-06T20:16:11+03:00

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На строительном 3D-принтере ярославского производства в Южной Корее будут делать искусственные кораллы, которые станут домиками для рыб. Это экологический проект с целью восстановления морской фауны Желтого моря, пострадавшей от активной хозяйственной деятельности человека. Искусственные кораллы будут делать из высокопрочного гидрофобного бетона по новейшей технологии.

- Строительная 3D печать включает последовательно следующие этапы: создание на компьютере трехмерной модели объекта, деление модели на слои в поперечном сечении, послойная укладка печатной смеси в соответствие с моделью, отвердевание материала до завершения формирования объекта, - рассказали в Центре экспорта Ярославской области.

В Корее сейчас принята и реализуется государственная экологическая программа по созданию благоприятных условий для обитания рыб в прибрежной зоне. Изготовление бетонных конструкций сложной формы традиционными методами было бы дороже, чем с помощью 3D-принтера. В конце февраля этого года первый в Корее 3D строительный принтер начал работу. Российские специалисты компании-производителя провели пусконаладку и обучили местный персонал работе с оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU