2019-04-06T20:16:11+03:00
Общество

На ярославском строительном 3D-принтере напечатают искусственные кораллы для Кореи

Они станут домиками для рыб в прибрежной зоне Желтого моря
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На ярославском строительном 3D-принтере напечатают домики для рыб. Фото: сайт Центра экспорта Ярославской области.На ярославском строительном 3D-принтере напечатают домики для рыб. Фото: сайт Центра экспорта Ярославской области.
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На строительном 3D-принтере ярославского производства в Южной Корее будут делать искусственные кораллы, которые станут домиками для рыб. Это экологический проект с целью восстановления морской фауны Желтого моря, пострадавшей от активной хозяйственной деятельности человека. Искусственные кораллы будут делать из высокопрочного гидрофобного бетона по новейшей технологии.

- Строительная 3D печать включает последовательно следующие этапы: создание на компьютере трехмерной модели объекта, деление модели на слои в поперечном сечении, послойная укладка печатной смеси в соответствие с моделью, отвердевание материала до завершения формирования объекта, - рассказали в Центре экспорта Ярославской области.

В Корее сейчас принята и реализуется государственная экологическая программа по созданию благоприятных условий для обитания рыб в прибрежной зоне. Изготовление бетонных конструкций сложной формы традиционными методами было бы дороже, чем с помощью 3D-принтера. В конце февраля этого года первый в Корее 3D строительный принтер начал работу. Российские специалисты компании-производителя провели пусконаладку и обучили местный персонал работе с оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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