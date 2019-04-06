Суринский путепровод мэрия Ярославля отремонтирует, не дожидаясь решения суда

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-06T18:40:38+03:00

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В Ленинском районе Ярославля начали заделывать ямы на дорогах. Работы ведутся литым асфальто. В приоритете - самые проблемные участки на Республиканском проезде, перекрестке улиц Автозаводской и Кузнецова, улице Чехова.

— На данных участках затруднено автомобильное движение, поступает много жалоб от автолюбителей. В связи с этим мы приняли решение выполнить ямочный ремонт на имеющиеся средства в рамках контракта до 100 тысяч рублей, — пояснил Сергей Тихомиров, заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ».

Также в мэрии рассказали, что в этом году будет отремонтирован Суринский путепровод. Директор ДГХ Сергей Тальянов пояснил, что здесь заделали ямы на аварийно-опасных участках дороги на средней полосе. А основные работы проведут уже в рамках основного контракта по ремонту дорог, который должны заключить с подрядчиком до конца апреля. Ремонтировать путепровод будут картами, то есть укладывать асфальт не в отдельные ямки, а на целые отрезки проезжей части.

Напомним, прокуратура Ярославля вышла в суд с иском привести в порядок этот самый Суринский путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU