В ближайшее время - дожди, а потом - жара

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-06T16:50:48+03:00

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Погода, которой природа радовала нас последнюю неделю, к сожалению, заканчивается. Уже в воскресенье, 7 апреля, синоптики прогнозируют дожди. Их же обещают и на следующей неделе. Ожидается, что осадки будут накрапывать почти каждый день. Сухо, по данным метеорологов, будет только в понедельник. При этом в первой половине наступающей недели обещают довольно теплую погоду - плюс 10-12 градусов днем. С четверга, 11 апреля, столбик термометра опустится до 7-8 градусов. А вот по ночам все еще прохладно - около ноля.

Зато по долгосрочному прогнозу на сайте центра «Фобос», уже к концу апреля дневная температура должна дойти до 20 градусов и выше. Посмотрим, сбудется ли то, что предрекают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU