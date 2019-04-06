В Ярославле полицейские привели домой потерявшуюся бабушку

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-06T12:08:36+03:00

Женщина ходила по проспекту Дзержинского и не могла вспомнить, где живет

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В Ярославле полицейские вернули домой потерявшуюся бабушку. 78-летнюю женщину на проспекте Дзержинского заметил наряд патрульно-постовой службы. На улице уже был вечер. Пенсионерка явно не ориентировалась на местности, с трудом передвигалась и не могла вспомнить, где живет.

- Полицейские установили ее адрес, доставили пожилую женщину по месту жительства и передали родственникам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В связи с этой историей правоохранители еще раз напомнили ярославцам о необходимости быть внимательными к своим родственникам. Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, надо написать на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложить такие листки в карманы его одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU