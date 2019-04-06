2019-04-06T11:51:35+03:00
Общество

Прокуратура настаивает на ремонте Суринского путепровода в Ярославле

Из-за ям в несколько метров здесь уже произошло девять ДТП
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Суринский путепровод явно нуждается в ремонте.Суринский путепровод явно нуждается в ремонте.Фото: Прокуратура Ярославской области.
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Прокуратура Ярославля требует отремонтировать Суринский путепровод над железнодорожными путями в районе деревни Суринское на юго-западной окружной дороге. Как показала проверка, покрытие здесь все в выбоинах и ямах.

- Размеры некоторых из них, по информации Госавтоинспекции, в отдельных случаях достигают длины более 2 метров, ширины более 3 метров, глубины до 16 сантиметров, - сообщили в областной прокуратуре.

За этот год из-за состояния проезжей части в этом месте уже произошло девять ДТП. Прокуратура направила иск в Дзержинский районный суд Ярославля об обязании мэрии устранить нарушения и привести указанный участок дороги в нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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