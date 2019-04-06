Прокуратура настаивает на ремонте Суринского путепровода в Ярославле
Прокуратура Ярославля требует отремонтировать Суринский путепровод над железнодорожными путями в районе деревни Суринское на юго-западной окружной дороге. Как показала проверка, покрытие здесь все в выбоинах и ямах.
- Размеры некоторых из них, по информации Госавтоинспекции, в отдельных случаях достигают длины более 2 метров, ширины более 3 метров, глубины до 16 сантиметров, - сообщили в областной прокуратуре.
За этот год из-за состояния проезжей части в этом месте уже произошло девять ДТП. Прокуратура направила иск в Дзержинский районный суд Ярославля об обязании мэрии устранить нарушения и привести указанный участок дороги в нормативное состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU