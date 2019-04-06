Дело Сергея Шмелева вернули в прокуратуру
Следователи подозревают бизнесмена и экс-депутата ярославской облдумы в мошенничестве
Дело Сергея Шмелева вернули в прокуратуру.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дело бизнесмена и экс-депутата Ярославской областной Думы Сергея Шмелева суд вернул в прокуратуру. Об этом стал известно 5 апреля. Информацию подтвердили в Ярославском областном суде.
Суд пошел навстречу адвокату Шмелева, который указал на недостатки в обвинительном заключении и нарушение сроков расследования дела.
Напомним, Сергея Шмелева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, он может быть причастен к хищению 22 миллионов рублей, выделенных в 2012 году из бюджета на строительство коммунальных сетей в Ростове Великом.
ИСТОЧНИК KP.RU