В Ярославле проведут опрос жителей об объединении Волковского и Александринского театров

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-06T09:25:53+03:00

Окончательное решение по объединению Волковского и Александринского театров не принято. Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Компромисса между сторонниками и противниками идеи пока не найдено

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Вечером 5 апреля в Волковском театре прошла совместная пресс-конференция художественных руководителей Первого русского и Александринского театров - Евгения Марчелли и Валерия Фокин. Также в ней участвовали представители правительства Ярославской области и Министерства культуры РФ.

- Я буду всеми силами добиваться объединения двух старейших драматических театров, - заявил Фокин. Коллегу в этом поддержал и Евгений Марчелли. Более того, он высказал надежду, что слияние завершится уже к концу этого года.

А вот правительство региона по-прежнему против этого процесса.

- С вынесением решения нельзя торопиться. Основополагающим фактором здесь будет мнение горожан, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В ближайшее время в правительстве области планируют детально изучить все аспекты возможного объединения и провести анкетирование ярославцев.

Напомним, об объединении Волковского и Александринского театра было объявлено 27 марта министром культуры Владимиром Мединским как о решенном факте. Инициаторы видят в этом только плюсы. Однако, многие ярославцы и даже губернатор региона Дмитрий Миронов, не поддержали идею о слиянии театров, посчитав, что Волковский потеряет свою самобытность.Решением премьер-министра Дмитрия Медведева постановление об объединении было приостановлено для общественных обсуждений. 5 апреля в Ярославль приехал художественный руководитель Александринки Валерий Фокин, который выступает за слияние. Он принял участие в обсуждении темы на нескольких площадках. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU