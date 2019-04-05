2019-04-05T20:15:32+03:00
Общество

Водителю грузовика, из-за которого задавили пенсионерку в Ярославской области, приговор оставлен в силе

36-летнему костромичу придется отбыть 3 года в колонии-поселении
Мария СОКОЛОВА
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Ярославский суд оставил в силе приговор виновнику аварии, в которой погибла пожилая жительница деревни Перелески.Ярославский суд оставил в силе приговор виновнику аварии, в которой погибла пожилая жительница деревни Перелески.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В феврале этого года Переславским районным судом он был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В августе прошлого года, установил суд, вечером осужденный, управляя грузовиком с прицепом, двигался в сторону Ярославля по трассе «Москва-Холмогоры». В районе деревни Перелески Переславского района, нарушив ПДД, въехал в легковой автомобиль. Водитель легковушки как раз затормозил перед нерегулируемым переходом, пропуская пешехода. От удара грузовиком легковушка наехала на пенсионерку – жительницу деревни Перелески.

В результате ДТП от полученных повреждений потерпевшая в тот же день скончалась в лечебном учреждении. Травмы также получила пассажир легкового автомобиля.

Помимо основного наказания, виновнику аварии назначили и дополнительное – лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Адвокат осужденного приговор обжаловал, сославшись на несправедливо чрезмерно суровое наказание.

Ярославский областной суд оставил приговор Переславского районного суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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