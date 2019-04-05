В Ярославле прошел городской флешмоб против объединения Волковского театра

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-05T19:36:02+03:00

Мероприятие «Театр начинается с вешалки, а Первый Русский – с Ярославля» состоялось на театральной площади

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В Ярославле прошел флешмоб против объединения Волковского театра. Пришедшие к театру горожане смогли высказать свое мнение. Сегодня Первый Русский театр – это ярославский бренд. Делать такой серьезный шаг, не учитывая мнение городской общественности – неправильно.

На площади около пяти часов собрались активисты, завсегдатаи театральных вечеров и просто зеваки. Спустя двадцать минут площадь заполнилась возмущенными горожанами. Они брали вешалки и подходили к большим гардеробным стойкам, чтобы показать: «я против».

Также на площади были установлены тумбы, где неравнодушные участники могли прочитать стихи.

Далее были три театральных звонка. После первых двух акционисты прочитали стихи о Волковском театре, а после третьего – замерли в немой гоголевской сцене. Организаторы свято верят, что это заставит всех задуматься о том, что происходит в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU