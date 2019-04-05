2019-04-05T18:24:33+03:00
Спорт

Ярославцам прочат в тренеры финна - Квартальнов покинет «Локомотив»?

Этот сезон хоккейный клуб завершил, завоевав третье место в Западной конференции
Мария СОКОЛОВА
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Дмитрий Квартальнов возглавляет тренерски штаб ХК "Локомотив" с 2017 года.Дмитрий Квартальнов возглавляет тренерски штаб ХК "Локомотив" с 2017 года.Фото: Архив "КП"
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В первом раунде плей-офф КХЛ «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 4-2, но в полуфинале конференции сильнее ярославцев оказался СКА, победивший соперника в пяти матчах.

Дмитрий Квартальнов тренирует ХК «Локомотив» с 2017 года. В прошлом сезоне «железнодорожники» также завершили борьбу за Кубок Гагарина по итогам второго раунда плей-офф. Ранее 53-летний специалист занимал пост главного тренера ЦСКА, «Сибири» и «Северстали». Лучший результат в тренерской карьере — выход в финал Кубка Гагарина с ЦСКА в сезоне-2015/16. Контракт его истекает в конце апреля. В настоящий момент руководство ярославского клуба занято поиском нового наставника, сообщают спортивные СМИ.

На его место прочат 59-летнего Кари Ялонена. Он тренировал нижегородское «Торпедо», пражский ХК «Лев» и сборную Финляндии. Он может стать первым иностранцем во главе «железнодорожников» с весны 2015 года.

Дмитрием Квартальновым, в свою очередь, интересуются два клуба-участника плей-офф КХЛ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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