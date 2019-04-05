2019-04-05T16:58:16+03:00
Общество

В Ярославле семье пришлось заплатить 120 тысяч рублей чтоб продать квартиру

Молодые люди несколько лет не платили за коммунальные услуги
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле судебные приставы заставили семью из трех человек погасить крупный долг за коммунальные услуги. Несколько лет собственники квартиры не оплачивали счета, в результате чего приставы наложили запрет на продажу квартиры и любые регистрационные действия.

- Общая сумма задолженности составила 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - После принятых мер семья явилась к приставам и полностью погасила долг.

Семья мотивировала погашение задолженности тем, что из-за наложенного запрета у них срывается выгодная сделка купли-продажи. После того, как неплательщики внесли деньги, запрет на регистрационные действия был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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