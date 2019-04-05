В Ярославле вандалы изуродовали фасад исторического здания на Республиканской

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-05T15:37:10+03:00

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Очередное «уличное искусство» появилось на здании Республиканской улицы. Акт вандализма запечатлела и прислала подписчица группы «Жесть Ярославль» Вконтакте. На фото видно, что фасад изуродован непонятным, трудночитаемым граффити. Это случилось вчера, 4 апреля, около 10 часов вечера. Ярославские пользователи негативно отреагировали на эти «творческие высказывания».

– Вот иногда после такого и думаешь: а зачем дороги ремонтировать, фасады красить, газоны сеять, помойки вывозить – им же так лучше! Не хотят они в красивом и чистом городе жить! – пишет Андрей.

Еще одно мнение касается выбранного способа для уничтожения фасада.

– Граффити – это вообще-то искусство, и только у нас это вандализм, – считает Виталий.

Интересно, как власти накажут уличных художников? И найдут ли их…

ИСТОЧНИК KP.RU