В Ярославле вандалы изуродовали фасад исторического здания на Республиканской
Очередное «уличное искусство» появилось на здании Республиканской улицы. Акт вандализма запечатлела и прислала подписчица группы «Жесть Ярославль» Вконтакте. На фото видно, что фасад изуродован непонятным, трудночитаемым граффити. Это случилось вчера, 4 апреля, около 10 часов вечера. Ярославские пользователи негативно отреагировали на эти «творческие высказывания».
– Вот иногда после такого и думаешь: а зачем дороги ремонтировать, фасады красить, газоны сеять, помойки вывозить – им же так лучше! Не хотят они в красивом и чистом городе жить! – пишет Андрей.
Еще одно мнение касается выбранного способа для уничтожения фасада.
– Граффити – это вообще-то искусство, и только у нас это вандализм, – считает Виталий.
Интересно, как власти накажут уличных художников? И найдут ли их…
ИСТОЧНИК KP.RU