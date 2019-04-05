В Ярославской области двое мужчин пытались рогаткой перебросить через забор колонии наркотики и телефоны
В исправительной колонии №8 пресекли очередные попытки переброса запрещенных предметов с помощью рогатки через забор. В кармане пальто у задержанного 30-летнего мужчины нашли два свертка с наркотиками – 1 грамм каннабиса и более 1,8 граммов героина.
На территории, прилегающей к ИК-8 сотрудники колонии задержали еще одного правонарушителя – 26-летнего парня, который раньше уже пытался аналогичным образом перебросить «запрещенку» через ограждение. У него обнаружили 6 свертков с 12 мобильными телефонами, а в наружном кармане джинсов он хранил 1,3 грамма каннабиса.
Нарушителей могут привлечь к уголовной отвественности.
ИСТОЧНИК KP.RU