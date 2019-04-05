2019-04-05T15:09:41+03:00
Общество

В Ярославской области двое мужчин пытались рогаткой перебросить через забор колонии наркотики и телефоны

Теперь они могут оказаться вместе со своими приятеля «по ту сторону баррикад»
Екатерина РЯБЦЕВА
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В кармане пальто у одного задержанного нашли два свертка с наркотиками – 1 грамм каннабиса и более 1,8 граммов героина/ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиВ кармане пальто у одного задержанного нашли два свертка с наркотиками – 1 грамм каннабиса и более 1,8 граммов героина/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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В исправительной колонии №8 пресекли очередные попытки переброса запрещенных предметов с помощью рогатки через забор. В кармане пальто у задержанного 30-летнего мужчины нашли два свертка с наркотиками – 1 грамм каннабиса и более 1,8 граммов героина.

На территории, прилегающей к ИК-8 сотрудники колонии задержали еще одного правонарушителя – 26-летнего парня, который раньше уже пытался аналогичным образом перебросить «запрещенку» через ограждение. У него обнаружили 6 свертков с 12 мобильными телефонами, а в наружном кармане джинсов он хранил 1,3 грамма каннабиса.

Нарушителей могут привлечь к уголовной отвественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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