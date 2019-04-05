2019-04-05T14:48:54+03:00
Общество

В Ростове построят ФОК с бассейном, в котором смогут заниматься инвалиды-колясочники

Реализация масштабного проекта будет стоить 95 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Скоро в Ростове начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором будет бассейн. Этот проект согласован с Министерством спорта РФ. На его реализацию запланировано потратить 95 миллионов рублей, из них 20 с половиной миллионов – федеральные средства, а 50 миллионов – областные. Остальное финансирование поступит из местного бюджета. Завершение строительства и ввод ФОКа в эксплуатацию намечены на 2020 год.

Комплекс будет представлять собой здание из двух этажей. Площадь бассейна – больше тысячи квадратных метров. За одну смену там смогут заниматься плаванием 60 человек.

Также по проекту в ФОКе предусмотрены кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья и для инвалидов-колясочников. В самом бассейне для них будет смонтировано подъемное устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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