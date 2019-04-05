В Ярославле завершилось анкетирование по школьному питанию

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-05T13:58:48+03:00

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В ярославском анкетировании по школьному питанию приняли участие 20 тысяч детей и 20 тысяч родителей. Организаторы анкетирования подведут итоги в каждой школе, а затем данные будут объединены.

Анкета была выдана каждому третьему ученику по номеру в школьном журнале. Ребята ответили на 10 вопросов о питании, а их родители – на 16. Все вопросы были сформулированы просто и понятно. Их разработали специалисты департамента образования мэрии и института развития стратегических инициатив. Они согласованы с Роспотребнадзором.

— Анкетирование прошло в штатном режиме. Дети отвечали на вопросы в стенах школы, а для родителей анкеты были вложены в дневники, — поделился директор школы № 10 Сергей Теплов.

Результаты анкетирования станут известны во второй половине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU