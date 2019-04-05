В Ярославле завершилось анкетирование по школьному питанию
В ярославском анкетировании по школьному питанию приняли участие 20 тысяч детей и 20 тысяч родителей. Организаторы анкетирования подведут итоги в каждой школе, а затем данные будут объединены.
Анкета была выдана каждому третьему ученику по номеру в школьном журнале. Ребята ответили на 10 вопросов о питании, а их родители – на 16. Все вопросы были сформулированы просто и понятно. Их разработали специалисты департамента образования мэрии и института развития стратегических инициатив. Они согласованы с Роспотребнадзором.
— Анкетирование прошло в штатном режиме. Дети отвечали на вопросы в стенах школы, а для родителей анкеты были вложены в дневники, — поделился директор школы № 10 Сергей Теплов.
Результаты анкетирования станут известны во второй половине апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU