2019-04-05T13:58:48+03:00
Общество

В Ярославле завершилось анкетирование по школьному питанию

Результаты появятся во второй половине апреля
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Анкета была выдана каждому третьему ученику по номеру в школьном журналеАнкета была выдана каждому третьему ученику по номеру в школьном журналеФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В ярославском анкетировании по школьному питанию приняли участие 20 тысяч детей и 20 тысяч родителей. Организаторы анкетирования подведут итоги в каждой школе, а затем данные будут объединены.

Анкета была выдана каждому третьему ученику по номеру в школьном журнале. Ребята ответили на 10 вопросов о питании, а их родители – на 16. Все вопросы были сформулированы просто и понятно. Их разработали специалисты департамента образования мэрии и института развития стратегических инициатив. Они согласованы с Роспотребнадзором.

— Анкетирование прошло в штатном режиме. Дети отвечали на вопросы в стенах школы, а для родителей анкеты были вложены в дневники, — поделился директор школы № 10 Сергей Теплов.

Результаты анкетирования станут известны во второй половине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле семье пришлось заплатить 120 тысяч рублей чтоб продать квартиру
В Ярославле вандалы изуродовали фасад исторического здания на Республиканской
В Ярославской области двое мужчин пытались рогаткой перебросить через забор колонии наркотики и телефоны
В Ростове построят ФОК с бассейном, в котором смогут заниматься инвалиды-колясочники
В Рыбинске таксист украл с карты клиента восемь тысяч рублей
Ярославец побоялся не попасть в отпуск и заплатил долг по кредиту более 127 тысяч рублей
В Ярославле обсуждают будущее Волковского театра
В Рыбинске ранним утром загорелась раздевалка детского сада
В Ярославле пройдет «Тотальный диктант»: как стать участником акции и можно ли написать текст в режиме онлайн?
«МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры
В ярославской «Ауре» сработала пожарная тревога
В Ярославской области задержали наркодилеров, у которых с собой было 500 грамм героина
В Ярославской области собутыльник украл у хозяина дома ружье
Ярославец чуть не убил другого сковородкой
Около Московского вокзала запретят парковку: когда и почему
20 "пингвинов" наказали в Ярославле за месяц
«Буревестник» улетает в отпуск
Особые кирпичи: дом Емельяновых стал памятником регионального значения
Кашпировский нервно курит: в Ярославле посадили международную преступницу
В Ярославле пройдет уборка парков и скверов и большой субботник
В Ярославле задержали хулигана, исписавшего здание ярославского УМВД