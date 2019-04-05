2019-04-05T13:47:14+03:00
Происшествия

В Рыбинске таксист украл с карты клиента восемь тысяч рублей

Мужчина воспользовался телефоном потерпевшего и перевёл деньги через приложение банк-онлайн
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратился мужчина, у которого с карты были похищены деньги. Потерпевший рассказал, что забыл свой мобильный телефон в салоне такси, а сразу после этого с его кредитки было списано восемь тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции установлен подозреваемый, 33-летний местный житель, который подвозил заявителя на автомашине, а затем обнаружил оставленный им сотовый телефон и воспользовался приложением банк-онлайн, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мужчина перевел деньги клиента на счета своего приятеля и родственницы. В полиции преступник признал свою вину. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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