2019-04-05T13:14:21+03:00
Происшествия

В Рыбинске ранним утром загорелась раздевалка детского сада

Никто не пострадал, огонь быстро ликвидировали
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске рано утром загорелся детский сад. В дежурную часть сообщение о пожаре от администрации поступило в 5:39 утра. Пожарные приехали очень быстро, так как они располагаются рядом с садиком. Ликвидировали огонь 9 единиц техники и 25 человек личного состава. Выяснилось, что в электрощитовой случилось короткое замыкание, а потом загорелась раздевалка. Огонь повредил 4 квадратных метра вместе с имуществом. Затушить пожар удалось уже через 15 минут. Пострадавших и эвакуированных не было, так как в такое ранее время дети и персонал еще дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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