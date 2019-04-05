В Ярославле пройдет «Тотальный диктант»: как стать участником акции и можно ли написать текст в режиме онлайн?

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-05T12:53:53+03:00

В 2018 году диктант написали 227 тысяч русскоговорящих людей по всему миру

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13 апреля в Ярославле пройдет «Тотальный диктант» – общественно-образовательный проект, который организован благодаря активистам и волонтерам. «Тотальный диктант» проходит в один день по всей России. Эта масштабная акция для тех, кто любит русский язык. В 2018 году диктант написали 227 тысяч русскоговорящих людей. Принять участие в мероприятии могут не только школьники и студенты, но и взрослое население города. Акция помогает людям не забывать о самообразовании, ведь наш язык не статичен и меняется очень быстро, а заимствованные слова в нем появляются как грибы под теплым дождиком. Еще один повод для участия в акции – памятная атрибутика, которую получит каждый, кто решится проверить свою грамотность.

Как стать участником

Чтобы стать участником акции, зайдите на сайт totaldict.ru. Там авторизуйтесь. Если у вас уже есть аккаунт, то просто войдите в него. Если нет – сделайте учетную запись через почту или страницы Вконтакте или Facebook. Выберите свой город и перейдите на городскую страницу.

На каких площадках проходит ТД

Выберите площадку, на которой вы хотите написать «Тотальный диктант». Помните, что есть три вида площадок: открытые (на них не требуется регистрация, и вы можете прийти без заявки), с регистрацией (там места ограничены, поэтому нужно обязательно зарегистрироваться) и закрытые (туда не попасть обычным горожанам; это может быть СИЗО, интернаты, колонии или организации, где диктант проходит только для сотрудников).

Открытые площадки в Ярославле в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского:

- Которосльная наб., 46в, аудитория 402 (диктатор – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Лагузова Евгения Николаевна);

- Которосльная наб., 46в, аудитория 414 (диктатор – начальник отдела ЗАГС Наталия Рыбкина);

- Которосльная наб., 46в, аудитория 114 (диктатор – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Гапонова Жанна Константиновна).

Площадки с регистрацией:

- ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: Которосльная наб., 46в, аудитория 320 (диктатор – главный редактор книжного издательства «Академия 76», заслуженный учитель школы Российской Федерации, победитель всероссийского конкурса «Учитель года» Михаил Александрович Нянковский);

- Московский финансово-юридический университет: Кузнецова, 1 (диктатор – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Разумов Роман Викторович);

- ЯГТУ: Московский проспект, 84, корпус А (диктатор – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Титов Олег Анатольевич);

- Академия МУБиНТ: улица Советская, дом 80;

- ЯРГУ им. Ушинского: ул. Кирова, д.8/10 (диктатор – ведущий телеканала «Первый Ярославский» Касиян Роман);

- Ярославская областная научная библиотека им. Н. А. Некрасова: ул. Свердлова, 25в (диктатор – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Мельникова Екатерина Михайловна).

Закрытая площадка:

- Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны: Московский проспект, 28.

Текст для диктанта 2019 года написал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.

Можно ли написать ТД, не выходя из дома?

Если вы не сможете прийти на площадки, то зайдите на сайт totaldict.ru и зарегистрируйтесь для написания ондайн-диктанта в блоке totaldict.ru/online/. Накануне вы получите письмо с напоминанием о событии.

Как проверяют работы?

Написанные диктанты проверяют вручную. Эти занимается экспертная комиссия из филологов ЯГПУ им. Ушинского. Критерии оценки одинаковы во всех городах России. Одни разработаны главным экспертным советом «Тотального диктанта».

Где взять результаты?

Заходите на сайт «Тотального диктанта», вводите имя или псевдоним и кодовое слово с бланка. После проверки в течение нескольких дней участники акции могут забрать свои работы и обсудить их с филологом, а также получить сертификат со своей оценкой.

Отличники будут награждены.

Текст для диктанта 2019 года написал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.

«Тотальный диктант» начнется 13 апреля в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU