2019-04-05T12:10:59+03:00
Экономика

«МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры

МегаФон занял первое место в номинации «Лучшая телекоммуникационная компания по мнению студентов с высоким потенциалом» в рейтинге Changellenge >> Best Company Award.
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Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются крупнейшие компании, занимающие лидирующие позиции в стране и миреЛучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются крупнейшие компании, занимающие лидирующие позиции в стране и мире
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Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются крупнейшие компании, занимающие лидирующие позиции в стране и мире. В телекоммуникационной сфере самым привлекательным местом для развития карьеры был назван МегаФон, занявший первое место в соответствующей номинации ежегодного рейтинга предпочтений молодых специалистов к ведущим работодателям России и мира.

«Мы стремимся быть привлекательным работодателем для студентов и выпускников, чтобы вместе с молодыми талантливыми сотрудниками разрабатывать востребованные цифровые продукты. Быть признанным работодателем №1– большая честь для нас и подтверждение правильно выбранного пути – стратегии цифрового развития. Объединив амбиции молодых специалистов и возможности крупнейшей технологической компании, вместе мы приближаем общее цифровое будущее», – рассказала Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

Рейтинг Best Company Award — это ежегодная премия в сфере бренда работодателя, результаты которой подводит образовательная платформа Changellenge. Исследование проводится на основе онлайн-опроса молодых специалистов с высоким потенциалом (High Potentials, или HiPo) и показывает, как они относятся к ведущим работодателям России и мира. Рейтинг Best Company Award 2019 составлен по результатам исследования с декабря 2018 года по февраль 2019 года и онлайн-опроса студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад в 25 российских вузах, включая МГУ, СПбГУ, РЭШ, ИТМО, Казанский федеральный университет, РАНХиГС и другие.

Рейтинг Best Company Award — это ежегодная премия в сфере бренда работодателя, результаты которой подводит образовательная платформа Changellenge

Рейтинг Best Company Award — это ежегодная премия в сфере бренда работодателя, результаты которой подводит образовательная платформа Changellenge

ИСТОЧНИК KP.RU

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