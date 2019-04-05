В ярославской «Ауре» сработала пожарная тревога
На месте работали сотрудники МЧС
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В ярославской «Ауре» сработала пожарная тревога. ЧП произошло в 8 часов 17 минут 5 апреля. К торговому центру подъехали пожарные.
- На место выехали 17 пожарных машин и 68 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
К счастью, опасного ничего не произошло, тревога оказалась ложной. Никто не пострадал.
Напомним, 29 марта эвакуировали магазин «Леруа Мерлен» в Заволжском районе. Туда приехали спасатели, покупателей и продавцов вывели на улицу. Как оказалось, это были запланированные учения.
ИСТОЧНИК KP.RU