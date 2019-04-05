СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-05T11:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В ярославской «Ауре» сработала пожарная тревога. ЧП произошло в 8 часов 17 минут 5 апреля. К торговому центру подъехали пожарные.

- На место выехали 17 пожарных машин и 68 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

К счастью, опасного ничего не произошло, тревога оказалась ложной. Никто не пострадал.

Напомним, 29 марта эвакуировали магазин «Леруа Мерлен» в Заволжском районе. Туда приехали спасатели, покупателей и продавцов вывели на улицу. Как оказалось, это были запланированные учения.

ИСТОЧНИК KP.RU