2019-04-05T10:55:02+03:00
Происшествия

В Ярославской области задержали наркодилеров, у которых с собой было 500 грамм героина

Теперь они могут двадцать лет провести за решеткой
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Угличском районе полиция задержала 36 и 38-летних мужчин, у которых с собой был пакет с подозрительным порошком бежевого цвета. Порошок был похож на наркотики, поэтому его изъяли и отправили в экспертно-криминалистический центр. Оказалось, что вещество в пакете – это героин, массой более 500 грамм. Они распространяли его на территории района. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Наркодилеры заключены под стражу. Теперь они могут оказаться за решеткой на срок до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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