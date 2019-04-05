2019-04-05T10:23:24+03:00
Происшествия

В Ярославской области собутыльник украл у хозяина дома ружье

Оно хранилось в сейфе
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославском районе у местного жителя украли ружье. 43-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему причинили ущерб в 15 тысяч рублей. Полиция нашла воришку. Оказалось, что накануне он выпивал с этим мужчиной, а потом 28-летний преступник незаметно взял ключи от сейфа, украл ружье и ушел из гостей. По факту кражи возбудили уголовное дело по статье 226 – хищение либо вымогательство оружия. Теперь собутыльник ответит за свои поступки по букве закона и может отправиться за решетку на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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